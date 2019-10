Smid brengt geluk: KTP Nieuw-Roden wint na chaotische slotfase

NIEUW-RODEN – KTP Nieuw-Roden won afgelopen vrijdag het eerste thuisduel tegen Estudiantes Zwolle. Voorafgaand aan de wedstrijd verrichte burgemeester Klaas Smid de aftrap.



Het waren de bezoekers die op 0-1 kwamen, maar Larissa Nijland maakte fraai gelijk. Even later neemt Zwolle wederom de leiding, waardoor er met een 1-2 stand wordt gerust. Na de rust haalt Alie van den Berg de trekker over voor de 2-2. Zwolle komt even later voor de derde en laatste keer op voorsprong. Nikki Bosman tekent namelijk voor de 3-3 en in de slotfase gaat KTP Nieuw-Roden er nog met de winst vandoor. Het is Aline van den Berg die de 4-3 overwinning over de streep trekt. Een prachtig resultaat in deze eerste thuiswedstrijd van de competitie.