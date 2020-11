Smid: ‘Noordenveld onderscheidt zich positief’

Corona-update met burgemeester Klaas Smid

NOORDENVELD – Hoewel de situatie in Drenthe nog steeds zorgwekkend is, mag Noordenveld best trots zijn op de manier waarop het coronavirus onder controle wordt gehouden. ‘In verhouding met andere Drentse gemeenten hebben wij de laatste tijd de minste besmettingen gehad’, zegt Smid, die het drama in De Omloop in Norg echter niet vergeten is. ‘Buiten die heftige situatie om doen we het goed.’

‘Zoals het nu gaat, gaat het de goede kant op’, concludeert Smid. ‘We zullen vol moeten blijven houden. Tot nu toe hebben wij als Noordenvelders de regels steeds goed nageleefd. Dat zie je terug in de coronacijfers. De afgelopen week hebben wij twee dagen nul besmettingen gehad. Een goede ontwikkeling.’

Aan de vooravond van wederom een nieuwe persconferentie van Mark Rutte, vraagt Smid zich af welke maatregelen er mogelijk extra bij komen. ‘Het blijft spannend. Landelijk is er namelijk nog geen duidelijk dalende trend. Ik ben geen expert, maar weet wel dat de lockdown verregaande gevolgen heeft. De huidige maatregelen zullen in ieder geval nog een tijdje blijven, het is dan de vraag of we ook landelijk de goede kant op kunnen gaan. Ik hoop het natuurlijk van harte.’

Ondertussen onderscheidt Noordenveld zich positief, vindt Smid. ‘We moeten afkloppen, maar we doen het hier best goed.’ Een voordeel is dat het kabinet inmiddels heeft aangegeven dat iedereen die een coronatest laat doen, binnen 48 uur uitslag krijgt. ‘Dat helpt enorm. Door veel en snel te testen, krijg je het virus beter onder controle.’

Versoepelingen zijn echter nog erg ver weg. ‘Hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt om je aan de regels te houden. Dat realiseer ik mij goed. Maar we moeten als gemeente het toch met z’n allen blijven proberen. We doen het nu goed, laten we dat volhouden.’