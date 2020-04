Smid over Lintjesregen, 4 en 5 mei, Pauperparadijs en cofinanciering voor musea

Update met burgemeester Klaas Smid

NOORDENVELD – Ten tijde van de coronacrisis komt De Krant wekelijks met een update vanuit het gemeentehuis. Burgemeester Klaas Smid praat ons bij over de stand van zaken, bijzonderheden en andere gebeurtenissen in de gemeente.

Het is donderdagmiddag 23 april als Smid aan de telefoon hangt. Twee dagen na de persconferentie van het kabinet waarin werd aangegeven dat de scholen op 11 mei weer open gaan en kinderen weer mogen sporten, leven er veel vragen. ‘Onder sportverenigingen bijvoorbeeld’, zegt Smid. ‘Zij willen weten wat ze nu wel en niet mogen en wachten op de landelijke uitwerking van de nieuwe regel. Dat doen wij ook. Tot dan toe is het afwachten.’

Eén dag voor de traditionele Lintjesregen, baalt Smid dat hij niet persoonlijk bij de gedecoreerden langs kan (zie ook pagina 17 van De Krant). Ook hij werpt hij vast een blik op 4 en 5 mei. ‘Er zal geen officiële kranslegging vanuit de gemeente zijn’, zegt hij. Een betreurenswaardig maar wijs besluit, waarmee alle Drentse gemeenten op één lijn zitten. De jaarlijkse toespraak van de burgemeester zal nu ook niet ‘en publique’ gegeven worden. ‘Wel zal er een toespraak worden opgenomen, die wij via de officiële kanalen naar buiten brengen. Herdenken zal dit jaar vanuit huis moeten gebeuren. De comités zijn hiervan op de hoogte gebracht. Zij mogen eventueel een ‘low-profile’ kranslegging organiseren. Dat zou dan met een zeer beperkt aantal mensen moeten en op gepaste afstand.’

Dan was er nog het nieuws dat het Pauperparadijs een jaar wordt uitgesteld. De gemeente Noordenveld staat voor twee ton garant, is dat geld nu weg? ‘Nee, dat geld is niet weg’, aldus Smid. ‘Dat geld zou alleen worden bijgelegd als het Pauperparadijs niet genoeg kaarten zou verkopen. Dat is nu dus niet aan de orde.’

Ondertussen liet Smid op Twitter zijn ongenoegen blijken over extra steun voor musea in de regio. ‘Vanuit het ministerie is ons verteld dat musea alleen op steun konden rekenen wanneer de gemeenten dit zouden co-financieren. En dat terwijl gemeenten in een uitermate kwetsbare positie zitten’, zegt Smid. ‘Inmiddels wordt er een brief namens de Drentse wethouders voor cultuur opgesteld. Deze zal naar het ministerie worden gestuurd.’ De burgemeester kreeg veel reactie op zijn tweet. ‘Vanuit het hele land kreeg ik reactie. Het onderwerp leeft en blijkbaar denken veel anderen er net zo over.’

Goede communicatie van belang

De strijd tegen het coronavirus gaat ondertussen onverminderd verder. Om de neuzen dezelfde kant op te houden, is communicatie volgens Smid van groot belang. ‘Dat zullen we dan ook blijven doen’, belooft hij. ‘Mensen informeren via onze eigen kanalen, maar bijvoorbeeld ook via de media. Laten we er samen voor zorgen dat we de lijntjes kort houden.’