Smikkelen en smullen van de heerlijke spullen op de Streekproductenmarkt

LEEK – De allereerste Streekproductenmarkt van het jaar was op z’n zachts gezegd koud. Een warme jas en een dikke muts was zeker geen overbodige luxe met dank aan de gure wind. Een voorbode voor sneeuw, zo zou later blijken. Maar koud of niet, het weerhield trouwe bezoekers er niet van hun geliefde streekproducten in te slaan. De hele middag liep het lekker door op het terrein van Landgoedboerderij Oosterheerdt in Leek. De (h)eerlijke kazen, verse vis, Groninger worst, erwtensoep, honing uit de streek en allerlei andere lekkernijen verdwenen in de tassen van bezoekers. En daarmee was de eerste markt van het jaar zeker weer een succes!