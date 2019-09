SMR schrijft Historie: Wereldkampioen wordt in Roden gekroond

RODEN – Zondag 22 september is in de agenda’s van de motorsportliefhebbers al lange tijd met rood omcirkelt. Voor het eerst in de historie wordt de Wereldkampioen in het gras- en langbaanracen in Nederland gekroond. In haar jubileum jaar is het de Stichting Motorsport Roden gelukt de belangrijkste race van het jaar naar het Speed Centre Roden in Roden te halen. Een uniek evenement op een unieke locatie.

Het publiek houdt de adem in wanneer grote kanonnen als Bergé, Smolinski en Tresarrieu schouder aan schouder, met 140 kilometer per uur driftend de eerste bocht in duiken. En remmen? Die ontbreken op de 500cc viertakt motoren die worden gestookt op methanol. Vier ronden alles of niks. Dàt is langebaanracen op het Speed Centre van Roden. Het publiek zit bovenop de actie en kan alles van start tot finish vanaf een overzichtelijke plaats op de taluds te volgen.

De Stichting Motorsport Roden werd in juni een halve eeuw oud. Ze vierde dat op 1 september met de finale races voor het Dutch Open. Kers op de taart is dat ook het Grand Prix circus in het jubileum jaar Roden – als enige Nederlandse locatie – weer een bezoek brengt. Eerdere wedstrijden vielen dermate goed in de smaak bij de mondiale motorbond FIM, dat zij de SMR toezegden in 2019 de finale ronde van het WK te mogen organiseren. Voor de SMR is het een hele eer dat in hun jubileum jaar te mogen.

Naast het Grand Prix geweld komen de coureurs uit de Shorttrack 250cc en de jeugdrijders uit Specialklasse 250cc naar Roden. In die laatste klasse is Sem Ensing uit Peize een van de deelnemers.

De Fransman Dimitri Bergé gaat momenteel aan de leiding in het tussenklassement om het Wereldkampioenschap. Titelverdediger Martin Smolinski uit Duitsland volgt echter met de kleinst denkbare achterstand; namelijk een punt. Vorig jaar werd het kampioenschap in de laatste race beslist en het is niet ondenkbaar dat dit scenario zich in Roden herhaalt. Beste Nederlander in het klassement is Theo Pijper. Hij werd onlangs tot de nieuwe Nederlands kampioen gekroond. Pijper, die al sinds jaar en dag in Schotland leeft, staat zesde in het tussenklassement, maar kan nog opklimmen naar een vierde plaats.

Daarnaast wordt er nog volop gestreden voor een plek bij de beste zeven in het eindklassement. Dat geeft recht op automatische deelname aan de GP-serie van 2020. Vier rijders komen hiervoor nog in aanmerking. Dave Meijerink uit het Overijsselse Schuinesloot mag zich met een wildcard meten met de wereldtop. Een mooie kans voor hem op zich te revancheren voor zijn mislukte optreden tijdens de Dutch Open finales. Kortom, iedere coureur heeft nog wel redenen om tijdens de laatste race het achterste van zijn tong te laten zien.

Het bestuur van de Stichting Motorsport Roden en de medewerkers op het Speed Centre Roden

zullen er weer alles aan doen om de accommodatie er spic en span uit te laten zien, zodat u

zich thuis zult voelen. Met grote schermen wordt het publiek op de hoogte gehouden van de uitslagen en actuele standen zodat zij niks hoeven te missen van de spanning.

De trainingen starten zondag 22 september om 09:00 uur en de start van de eerste heat zal om 13:00 zijn. De weg naar het Speed Centre Roden zal vanuit de wijde omgeving met borden worden aangegeven. In de uw navigatiesysteem kunt u Amerika 26, 9342 TC Een invoeren. Parkeren is gratis en kan naast het circuit.

Entreeprijzen: Volwassenen € 20,-, jeugd 12 t/m 15 jr € 10,-, kinderen tot 12 jr onder begeleiding gratis toegang.