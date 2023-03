Sneeuw- en sleepret in Veenhuizen

VEENHUIZEN – Maart roert zijn staart. Daar was afgelopen weekend maar weer eens het bewijs van. Zaterdag lag er een aardig pak sneeuw. En was is er dan leuker als sleeën? Juist. Met de slee achter een dikke John Deere. In hartje Veenhuizen trok de trekker drie sleetjes met kinderen voor over het besneeuwde grasveld. De zon, die flink van zich liet schijnen, maakte het feest compleet. Erg lang duurde de sneeuwpret niet, zondag was de meeste sneeuw veranderd in een soppige, natte boel. Maar poah! Wat was het genieten!