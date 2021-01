RODEN – De plotselinge sneeuwbuien van afgelopen weekend leverden in de gehele regio mooie plaatjes op. Zo ook in Roden, alwaar de Catharinakerk onder een laagje sneeuw werd bedekt. Menig Roner trok er overdag even op uit om wat van de wondere witte wereld mee te krijgen. Want wie weet is dit wel de enige sneeuwbui die we dit winterseizoen hebben mogen aanschouwen. Van dergelijke plaatjes kunnen wij in ieder geval geen genoeg krijgen.