Snel en blijvend op je streefgewicht met professionele begeleiding van Contour Plus

Medislank by Contour plus

Dolgraag van je overtollige kilo’s af? Alles al geprobeerd en nog steeds niet het gewenste resultaat? Begrijpelijk. Zie door het bos de bomen nog maar eens in de jungle van methoden om gewicht kwijt te raken. Wil je niks liever dan voorgoed afrekenen met die kilo’s, dan is het slim om direct een afspraak te maken met Contour Plus in Roden. Margriet Boon-Stroetinga van Contour Plus helpt je mee om op een gezonde, verantwoorde én snelle manier gewicht kwijt te raken met behulp van producten van Medislank. Blijvend resultaat verzekerd.

Stabiliseren

Margriet Boon-Stroetinga weet er alles van. Al honderden vrouwen hielp ze de afgelopen jaren om definitief van hun overtollige kilo’s af te komen. De cijfers kent ze; 93 procent van de vrouwen die meer dan 10 kilo afvalt, is binnen een jaar terug bij haar oude gewicht. “Bij mij is dat andersom. Mijn hoofddoel is stabiliseren; het streefgewicht vasthouden. Het subdoel is oplossen. Je lost iets op wat je niet langer wilt. Ik help mensen om dat te bereiken.”

In een intake gesprek probeert Margriet inzicht te krijgen in eetgewoonten. “Ik zoek de blinde vlekken op en maak inzichtelijk wat gezonde én lekkere voeding is. Het is belangrijk om de juiste vetten en koolhydraten te kiezen. Marketing geeft een vertekend beeld. Veel producten ogen gezond, maar zijn het niet. Zo kan een ‘gezonde’ salade zomaar 800 calorieën bevatten.

Versneld gewicht verliezen

Wil je versneld van je kilo’s af, is het belangrijk dat op een gezonde manier te doen, waarschuwt Margriet. “Het aanbod is enorm. Ga je klakkeloos een dieet volgen kan het zijn dat je spieren verbrandt in plaats van vet. Kies je iets wat niet werkt of bij je past, werkt dat demotiverend, dan wordt de frustratie alleen maar groter. Bij Contour Plus doen we het samen. Ik maak een op maat gemaakt plan en voedingsschema. Met de producten van Medislank eet je gevarieerd, gezond én lekker. Iedere week bespreken we de vorderingen tijdens een persoonlijk (gratis) coachingsgesprek van een half uur. Dan nemen we door hoe het gaat en blikken vooruit op de week die komen gaat. Ik werk altijd oplossingsgericht. Vliegt er ergens een keer iets uit de bocht? Geen punt. Gewoon snel weer oplossen.”

