Snel internet voor Drenthe

In september 2018 waren er in Drenthe maar liefst 24.500 adressen in zogeheten ‘witte gebieden’. Dit houdt in dat er geen breedbandinternet beschikbaar is. Vooral buiten de dorpen was dit een veelvoorkomend probleem. Tegenwoordig is het eigenlijk geen doen meer zonder een vlotte internetverbinding in huis. Daarom was de doelstelling om uiterlijk in 2020 een glasvezelproject in iedere gemeente van Drenthe te hebben lopen.

Voordat men overstapt

Of een adres nu wel of niet gebruikmaakt van breedband, of er nu gekozen is voor alles in 1 of een los internet-abonnement: de internetverbinding kan soms erg traag zijn. In het geval een huishouden profiteert van breedband, kan er al snel besloten worden om van provider over te stappen. Toch is dit niet in alle gevallen de oplossing. Er zijn ook veel stappen die een huiseigenaar binnen zijn eigen woning kan nemen om te proberen de internetsnelheid te verbeteren.

Verbeter de wifi-ontvangst

Tegenwoordig maakt men voornamelijk gebruik van draadloos netwerk. Het internet dat de router of het wifi-modem binnenkrijgt, is misschien wel snel, maar door een trage wifi-verbinding kan het laden van een pagina toch erg lang duren. Een huiseigenaar kan de wifi-service van zijn provider contacteren om assistentie te vragen, maar er zijn ook een aantal aspecten die hij zelf kan controleren voor hij de telefoon erbij pakt. Zo blijkt dat 40 procent van de internetabonnees het wifi-modem weggestopt te hebben in de meterkast. Het wifi-signaal moet dus minstens door één obstakel, maar waarschijnlijk door meerdere, alvorens het verbonden apparaat bereikt wordt. Het is dus een poging waard om de modem buiten de kast te plaatsen. Ook kan het soms verschil maken wanneer het kastje iets hoger geplaatst wordt, zodat de verbinding minder obstakels hoeft te overwinnen. Indien een router of wifi-modem externe antennes heeft, wil het nog wel eens helpen om deze antennes te herpositioneren. Ten slotte kan het wijzigen van bepaalde instellingen van de router soms effect hebben op de internetsnelheid.

Trage computer

Hoewel de schuld al snel in de schoenen van de internetverbinding wordt geschoven, kan ook de pc de boosdoener zijn. In zo’n scenario hoeft men dus niet het internet te versnellen, maar de pc of laptop moet sneller gemaakt worden. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld de computer meer geheugen te geven. Daarnaast is het belangrijk dat de pc niet meer programma’s laadt dan nodig, wanneer het aan het opstarten is. Werken bovenstaande tips niet? Misschien is de computer dan gebaat bij een grote schoonmaak door onder andere de software op te schonen. Hierdoor kan zelfs een oudere computer toch nog redelijk vlot worden.