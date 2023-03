Snel van je overgewicht af? Zo geregeld met de OplosboX van contour Plus

Veel mensen zitten gemiddeld vijf kilo boven het gewenste gewicht. Dat gemiddelde is inmiddels opgelopen tot tien kilo of meer, weet Margriet Boon-Stroetinga van Contour Plus. Oorzaak? Het vele thuiswerken van de afgelopen jaren, minder bewegen en die gemakkelijke, comfortabele meegroeibroek heeft ook niet echt geholpen. Margriet bedacht een oplossing: de OplosboX. Medislank, leverancier van verantwoorde en gezonde voeding, was zo enthousiast over het idee van Margriet, en nam OplosboX in productie. In drie weken tijd verlies je 3 tot 5 kilo, verleng je de box met 3 weken, kun je tot 10 kilo verliezen. Snel, gemakkelijk, gezond én lekker.

Geen eindeloos gelijn, maar snel van die extra kilo’s af. Dat willen we allemaal wel toch? Zeker met de zomer voor de deur. Dat lukt met de OplosboX. Moeilijk is het niet. Het enige dat je hoeft te doen is je aan het bijgeleverde schema houden. Het geheim zit hem erin dat je ketose gaat, vertelt Margriet. ‘Dat betekent dat je in vetverbranding gaat. Normaal gesproken zijn koolhydraten de brandstof voor je lichaam. Als je die tijdelijk skipt, haalt je lichaam zijn energie uit de vetten vanuit de voeding. Zijn deze op, worden de vetreserves aangesproken. Omdat dit je lichaam meer moeite kost, zakt je gewicht sneller.’

Lekker eten

Het leuke van de OplosboX is, dat je heel veel lekkere dingen gewoon mag eten. Een tussendoortje? Geen probleem. Je hebt keuze uit een waslijst heerlijke en verantwoorde dingen voor de lekkere trek. Ook voor een goede lunch valt van alles te kiezen. En het diner? Je ontvangt een mail met verschillende recepten waar het hele gezin van mee kan eten, inclusief een boodschappenlijstje. Hoe gemakkelijk wil je het hebben? Met de OplosboX los je op wat je niet langer wilt: je (over)gewicht! Wil jij je kilo’s ook snel oplossen? Margriet helpt je er graag bij! Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak: 050-5011060. De Oplosboxen zijn verkrijgbaar bij Contour Plus aan de Kanaalstraat 60N in Roden. Ook hiervoor moet je even een afspraak maken.