REGIO – ‘Op afstand, maar toch dichtbij’, luidt het motto van sociaal werk De Schans dezer dagen. Telefonisch is men doordeweeks nog steeds van negen tot vijf bereikbaar op nummer 0594 745620. Daarnaast zijn team Leek en team Marum per mail bereikbaar via respectievelijk leek@sociaalwerkdeschans.nl en marum@sociaalwerkdeschans.nl.