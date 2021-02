WESTERKWARTIER – Sociaal Werk De Schans is momenteel bezig met het oproepen van inwoners om samen te gaan wandelen. Inwoners uit de gehele gemeente Westerkwartier kunnen zich via de website van Sociaal Werk De Schans aanmelden, waarna de welzijnsorganisatie de verschillende inwoners met elkaar kan koppelen. Vervolgens kunnen de personen samen wandelen, Sociaal Werk De Schans is hierbij niet aanwezig. Aanmelden kan via https://www.sociaalwerkdeschans.nl/sport-bewegen/samen-wandelen/.