Soep op de stoep voor iedereen die coronamoe is

RODEN – Welzijn in Noordenveld en de vrijwilligers van de MensA slaan de handen ineen. Om de week brengen zij soep naar mensen die ‘coronamoe’ zijn of een hart onder de riem kunnen gebruiken. Een nobel initiatief, gefaciliteerd door de Kampeerhal in Roden. De Ongenode Gast nam – uitgerust met mondkapje – een kijkje. En kreeg op de koop een kom soep toe.

Voor de Ongenode Gast is het op deze vrijdagmiddag maar een klein wandelingetje over het parkeerterrein van de Vrijetijdboulevard. Even langs Alida’s en over de verlaten stenen van de eens zo welig tierende boulevard. Een welhaast droevig aangezicht, al is dit al wekenlang de gang van zaken. Aan de zijkant nemen we de personeelsingang, waar de Ongenode Gast zowat naar binnen waait. Ouderwets Hollands weer met flinke wind, al blijft de regen gelukkig uit.

Eenmaal de trappen bestegen, stuit de Ongenode Gast op Richard Kremer. De Kampeerhal-baas maakt er duidelijk een Casual Friday van, gelet op zijn Lidl-sokken. Maar Kremer, de vriendelijkheid zelve, leidt de Ongenode Gast op zijn Janboerenfluitjes netjes de weg richting het horecagedeelte. Zijn personeel is ondertussen drukdoende met het verbouwen van de zaak. ‘Daar hebben we nu immers tijd voor’, zegt Kremer. Eén ding moge duidelijk zijn: de tent staat er bij heropening tiptop bij.

Maar daarvoor zijn we er vandaag niet. We zijn er vanwege het meer dan sympathieke idee van Welzijn in Noordenveld. Mary Lutam zien we achter een kolossale pan soep lopen. ‘Ik heb de luier vol, zo zwaar is-ie’, lacht zij. De onmiskenbare humor is nooit ver weg bij één van de sterkhouders van de MensA. Namens Welzijn in Noordenveld is Jaïr Tanasale aanwezig. En verder is daar Peizenaar Raymond Nijdam, die voor zijn social work-studie bij wijze van stage zijn medewerking verleent aan de ‘Soep op de Stoep’-actie. Een pakkende naam, niet bedacht door WiN. ‘Voor wij met de eer gaan strijken’, lacht Jaïr. ‘Nee, de actie is elders in het land opgezet. Wij vonden het zo’n goed idee, dat we dit ook wilden gaan doen.’

Het plan is om in de even weken soep rond te brengen bij mensen die coronamoe zijn of die wel een oppepper kunnen gebruiken. Slechts één euro kost een bakje soep. Geen geld dus. En, zo vindt de Ongenode Gast uit wanneer hij een kop in handen krijgt gedrukt, het smaakt ook nog eens goed. ‘Dat komt door onze topkok Mohammad Hassan’, zegt Mary. ‘Hij heeft heerlijke harira gemaakt. Een Arabische soep met erwten.’ Perfect op smaak en ook nog eens vega ook. De Ongenode Gast zou er bijna zijn vlees voor laten staan. Bijna.

Raymond is blij dat hij kan helpen bij dit project. ‘Het sluit goed aan op mijn opleiding’, stelt hij. ‘In deze tijd is het lastig genoeg om een stageplek te vinden, maar gelukkig kan dat bij WiN. Voor vandaag hebben de vrijwilligers, die allen druk zijn met de distributie, gerekend op zestig bakken soep. ‘Vier vrijwilligers brengen het straks rond’, zegt Jaïr. ‘Er is al aardig wat vraag naar, dus dat is een mooi begin van deze actie. Wat er overblijft wordt verdeeld onder de vrijwilligers, die het naar iemand kunnen brengen waarvan ze denken dat hij of zij het nodig heeft.’

Voor Welzijn in Noordenveld is het een mooi middel om meer zichtbaar te zijn in de buurten. ‘Dat is voor ons een belangrijk streven.’ In die hoedanigheid organiseerden ze begin december al een uitgifte bij de Bomenburcht, het buurthuis van de Roner Bomenbuurt. Mary: ‘Dat was een geslaagde dag. We deelden soep uit aan omwonenden. Dat deden we samen met jeugd, opgetrommeld door de Jongerenwerkers. Dat was echt een groot succes.’

Idealiter ziet WiN dat buurgenoten samen soep gaan eten. ‘Dat is onze wens’, benadrukt Jaïr. ‘Dat buurtbewoners tezamen komen om te genieten van soep en meteen een praatje maken. Momenteel kan dat niet, maar wanneer dit alles achter de rug is, zou het leuk zijn als de buurthuizen dit overnemen.’

De Soep op de Stoep-actie richt zich momenteel alleen nog op Roden, Nieuw-Roden en omgeving. Later hoopt men het plan in de gehele gemeente uit te rollen. Overigens worden er nog vrijwilligers gezocht voor dit topproject. Aanmelden kan via service@stwin.nl of 050 3176500. Wie soep wil bestellen, kan dat doen via www.activiteitenladder.nl. De soep wordt op vrijdag tussen vier en half zes bezorgd.