Soepele schakeling van PO naar VO: ‘achter de schermen’

NOORDENVELD – Eind januari en het begin van februari staan voor groep 8 leerlingen, en natuurlijk hun ouders/verzorgers, in het teken van de open dagen in het Voortgezet Onderwijs (VO). De periode in het Primair Onderwijs (PO), oftewel de basisschool, wordt binnen afzienbare tijd afgesloten en een nieuwe periode staat voor de deur. Voor velen een spannende tijd, waarin de definitieve keuze voor het vervolgonderwijs gemaakt moet worden. Voor de één een makkelijk keuze, voor de ander eentje die veel twijfel met zich meebrengt. Ieder jaar wordt er door de scholen in de regio weer volop ‘reclame’ gemaakt in de verschillende media, om maar zoveel mogelijk aanstaande leerlingen en hun ouders in de verschillende scholen te krijgen. En het is goed om zoveel mogelijk in de VO-scholen te kijken. Proef de sfeer en haal de informatie, zodat je goed weet wat past en ook wat niet past. Dit is belangrijk om te weten en voor ieder kind weer anders.

Tijdens de open dagen zetten de VO-scholen zichzelf volop in de schijnwerpers en laten ze zich uiteraard van hun beste kant zien. Maar ook achter de schermen wordt veel werk verricht om deze mijlpaal zo soepel en geruisloos mogelijk te laten verlopen. De basisscholen en de scholen voor VO in de regio Noordenveld en Westerkwartier werken hierin nauw samen en stemmen op elkaar af. Zo werd er 18 januari een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door de deelverbanden West PO en VO (Noordenveld en Westerkwartier) van het Samenwerkingsverband. Ruim 80 leerkrachten, docenten, (intern) begeleiders en andere professionals werden door deelschoolleider Jaap Oosterloo op de Esborg in Roden welkom geheten. Hij gaf samen met Luuk Hoff (coördinator deelverband West van het Samenwerkingsverband PO) inhoud aan de bijeenkomst, waarbij een soepel schakeltraject en de onderlinge ontmoeting centraal stonden. Aansluitend hadden de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen, na te praten en een rondje door de school te maken.