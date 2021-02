Solarboot Nijeborg krijgt vorm

‘Het leuke aan dit project is, dat je echt samen iets neerzet’

LEEK – In het praktijklokaal van de Nijeborg wordt er flink op los geklust. Het bouwpakket van de solarboot waarmee zes vierdejaars leerlingen van de school zullen deelnemen aan de Young Solar Challenge is binnen. Een behoorlijke puzzel waarbij een flinke portie technisch inzicht nodig is. Onder het toeziend oog van techniekdocenten Reinder Kooistra, Theo Arends en Monte van Esch zorgen Yaron, Thijs Roffel, Thijs Hofstegen, Marc, Ben en Tjeerd-Jan dat het bouwpakket uitgroeit tot een heuse zonneboot. Ook andere praktijkscholen werken aan een zelfde soort boot. Het is de bedoeling dat de verschillende teams medio april/mei gaan strijden om het snelst.

Waar veel leerlingen momenteel thuiswerken door corona, gaan de PIE-lessen (produceren, installeren en energie) gewoon door. Tot opluchting van docenten én de leerlingen die er zichtbaar zin in hebben. Op een enorme tafel moet de boot omgekeerd gebouwd worden, zo is de bedoeling. Aan de hand van tekeningen zetten Thijs en Yaron de eerste delen van het geraamte in elkaar. ‘Er komt een hoop bij te kijken’, zegt Reinder Kooistra die de studenten begeleidt. ‘Behalve het technische aspect leren ze tekening lezen en om samen te werken. De boot is uitgerust met elektra, een besturingssysteem, zonnepanelen, batterij, een motor en een stuur. Om de boot zo licht mogelijk te maken, komt er een polyester kuip omheen. Dat is een van de weinige dingen die we uitbesteden. Ook de sponsoring door bedrijven moeten ze zelf regelen. Hetzelfde geldt voor uitingen op sociale media. Verder moet er nog een naam bedacht worden.’

Het eerste keer dat er op de Nijeborg een solarboot gebouwd wordt. En daar blijft het niet bij, zeggen de docenten. ‘We willen er graag mee doorgaan. Een mooi en leerzaam project. Volgend jaar weer!’, zeggen de docenten die blij zijn dat De Nijeborg aan de Young Solar Challenge mee gaat doen. ‘Dit is een prachtige manier om scholieren te enthousiasmeren voor techniek.’ Thijs is helemaal op zijn plek in de techniek. De examenleerling wil iets doen in de engineering, iets met megatronica. ‘Ik wil me verdiepen in de toekomst van vervoermiddelen zoals waterstofauto’s. Yaron weet ook wat hij wil: een carrière in licht en geluid. ‘Ik heb mijn eigen bedrijf. Ik verhuur geluidsapparatuur, dat wil ik graag groot maken. Maar nu gaan we natuurlijk eerst even de snelste boot bouwen. Het leuke aan dit project is, dat je samen echt iets neerzet vind ik.’ Voordat het team Nijeborg ergens op de Friese wateren de strijd aan gaat, wordt er eerst een rondje proefgevaren op het Leekstermeer. Wordt vervolgd dus!