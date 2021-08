Scheepstra Kabinet geniet nationale bekendheid

RODEN – Alie Folkerts weet niet wat ze meemaakt. Ze is onder de indruk van alle aandacht voor het Scheepstra Kabinet. Telefoontjes uit heel Nederland krijgt ze voor één van de rondleidingen van het kabinet dat er negen jaar geleden op haar initiatief kwam. Het Scheepstra Kabinet herbergt ruim driehonderd jaar leeshistorie. En daarmee is het uniek in heel Nederland. Soms is het zo druk, dat het nauwelijks te bemannen is. En daarom is Alie nog op zoek naar een paar nieuwe enthousiaste vrijwilligers.

‘Ik lijk wel een boekingskantoor’ verzucht initiatiefnemer van het Scheepstra Kabinet Alie Folkerts. ‘De telefoon staat roodgloeiend. Allemaal aanvragen van groepen die langs willen komen voor een rondleiding. Er heeft net iemand uit Brabant gebeld. En in de krant van Sneek staat een stuk over ons kabinet. Dat doet je wel wat.’ Dat het Scheepstra Kabinet op veel waardering kan rekenen, blijkt wel uit het gastenboek dat in de gang van het monumentale pand ligt. ‘Geweldig om hier een blik terug in de tijd te kunnen nemen’. Een familie uit Hilversum: ‘Erg leuk om zelf met een kroontjespen en inkt te mogen schrijven’. En een dame en heer uit Enkhuizen: Een heel leuke tentoonstelling, bedankt voor de persoonlijke aandacht.’ Een boek vol lovende reacties. Het Scheepstra Kabinet heeft in samenwerking met het Onderwijsmuseum in Dordrecht de historie van het leesonderwijs van 1650 tot 1991 digitaal in kaart gebracht. Via een touchscreen toer je aan de hand van beelden, verhalen en filmpjes door honderden jaren leesonderwijs. Te beginnen bij het hornboek, een rechthoekig houten plankje met daarop het alfabet, het alleroudste leermiddel dat er bestaat. Het kabinet is een levenswerk van Folkerts die zelf heeft leren lezen op de Scheepstraschool. Later stond ze zelf voor de klas op de Ligthartschool in Roden die ze mede oprichtte.

Brink-app

Folkerts is erg enthousiast over de Brink-app die sinds kort te downloaden is. Met die app kun je het erfgoed van Roden ontdekken tijdens een wandel- of fietstocht. Het sluit goed aan bij de rondleidingen die het Scheepstra Kabinet aanbiedt, zegt Folkerts. ‘Met de juf op pad’ doen we al sinds de oprichting. Een wandeling van ongeveer een uur waarbij de juf, gekleed in kleding uit die tijd, de wandelaars anekdotes en verhalen vertelt over bijzondere gebouwen op de Brink en hun bewoners. Bij terugkomst krijgen deelnemers iets te drinken en vervolgens een rondleiding door de school en het Scheepstra Kabinet’, zegt Folkerts die al eerder met het idee rondliep om een app te laten ontwikkelen waar mensen aan de hand van verhalen de historie van het leesonderwijs te weten komen. ‘De ontwikkeling en uitvoering van zo’n app kost twintigduizend euro. Dat is in je eentje niet te doen. Dat je samen verder komt, blijkt maar weer eens. Die app is er tóch. Samen met Speelgoedmuseum Kinderwereld, Historische Vereniging Roon, Museum Havezate Mensinge en Stichting tot behoud van het Hinsz-orgel vormen we de Erfgoed Koepel Roden. Otis en Senna, een knipoog naar Ot en Sien, vertellen verhalen over het oude Roden.’

Ook iets waar de oprichtster van het Scheepstra Kabinet trots op is: het ‘Rondje om de Brink’ is opgenomen in het lesprogramma van alle basisscholen in Noordenveld. ‘In het voorjaar, op zo’n 8 à 10 ochtenden, organiseren we het Rondje om de Brink voor de groepen 3 en 4 van de basisschool, in totaal ongeveer 350 kinderen. Ze bezoeken de Catharina kerk waar ze leren over het ‘geestelijk leven’, het Scheepstra Kabinet over hoe er vroeger geleerd werd, Speelgoedmuseum Kinderwereld over hoe ze vroeger speelden en in Museum Mensinge wordt er verteld hoe mensen vroeger woonden. Ik vind het mooi en belangrijk dat kinderen zelf kunnen zien hoe het er vroeger aan toeging. Andersom kan het ook: we kregen veel vragen van opa’s en oma’s hoe kinderen tegenwoordig leren lezen. Dat kunnen we nu laten zien in filmpjes die we hebben opgenomen bij de Poolster.’

Vrijwilligers

Net als veel stichtingen en verenigingen is het Scheepstra Kabinet afhankelijk van vrijwilligers. Veel van hen zijn vijfenzeventig plus en dat betekent extra kwetsbaarheid. ‘Je kunt ze niet drie keer per maand inroosteren. Het moet ook leuk blijven. We zouden graag wat aanwas van onderaf zien, een beetje verjonging. Gelukkig hebben we er na een oproep vier nieuwe enthousiastelingen bij gekregen. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Maar we kunnen zeker nog meer gebruiken. Ook nieuwe bestuursleden zijn welkom’, lacht Folkerts die stiekem hoopt dat er ook een toekomstige voorzitter tussen zit. ‘Ik ben al twintig jaar voorzitter. Het zou mooi zijn dat ik het stokje op termijn een keer kan overdragen.’ Folkerts weet maar al te goed wat vrijwilligerswerk op de voormalige Scheepstraschool zo leuk maakt. ‘De verhalen die je terugkrijgt van de bezoekers. Iedereen heeft leren lezen, het roept iets op van vroeger. We ontvangen iedereen persoonlijk, we vertellen én luisteren naar de verhalen. En na afloop drinken we een glaasje wijn met elkaar, het sociale gebeuren is ook een belangrijk element hier. Dat is wel de charme. We besteden altijd aandacht aan onze vrijwilligers. Af en toe verwennen we ze met een leuk cadeautje.’

Tot slot blikt de moeder van het Scheepstra Kabinet nog even vooruit op het aanstaande jubileum. ‘Volgend jaar bestaan we tien jaar. We zijn van plan er een groot feest van te maken. Bovendien hebben we nog iets in te lossen. We hopen schrijver, cabaretier en presentator Wim Daniëls naar Roden te krijgen. Het Scheepstra Kabinet komt voor in één van zijn boeken. Er is contact, hij is bereid om te komen. We hebben inmiddels verschillende commissies opgetuigd om het jubileum voor te bereiden en ideeën uit te werken. Het plan is sowieso om door het hele jaar heen leuke dingen te organiseren.’