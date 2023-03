Soundlink verder in nieuw pand

Floris Roelfsema: the show must go on

RODEN – Op dinsdag 31 januari stond de wereld ineens stil voor ondernemer Floris Roelfsema van Soundlink in Roden. De grootste vrees als ondernemer, om ineens alles kwijt te zijn, werd werkelijkheid. Een verwoestende brand heeft ervoor gezorgd dat zijn bedrijf met de grond gelijk gemaakt werd. Voor zowel SoundLink, CaseLink, NextBuilders en de andere inpandige ondernemers een behoorlijke klap. ‘Gelukkig zijn we als team allemaal gezond, we zijn enorm dankbaar dat het bij emotionele en materiele schade is gebleven. We hebben een grote uitdaging gekregen, voor ons staat er nu één ding centraal. Namelijk: The show must go on’, zegt de veerkrachtige Roder ondernemer die zijn bedrijf voortzet in een ander, tijdelijk pan aan de Eerste Energieweg.

‘De afgelopen periode stonden we in de overlevingsstand. We hebben enorm veel support mogen ontvangen van vrienden, collega’s en ondernemers uit de omgeving en zelfs daarbuiten. We zijn daar enorm dankbaar voor! Dankzij al deze mensen hebben we met ons team de tijd gehad om alles te verwerken, bespreken en voorruit te kunnen denken. Samen de schouders er onder, dat wisten we vanaf dag één. Zeker na de bewogen COVID-19 periode, die veel impact had op de evenementenindustrie en nu we er net weer vol gingen, laten we ons niet tegen houden. Dankzij alle hulp, maar vooral ook de houding en energie van het team hebben we al grote stappen kunnen maken. De bedrijvigheid van de verschillende bedrijven komt steeds verder op gang. Voor SoundLink hebben we zelfs alle geplande producties gewoon door kunnen laten gaan. Uiteraard hadden we dat niet gekund zonder de support van andere ondernemers in de licht- en geluidsindustrie. Ook CaseLink start weer op. Binnenkort kunnen we weer volop productiedraaien en kunnen we onze klanten weer bedienen.’ Roelfsema heeft een nieuw, tijdelijk onderkomen gevonden aan de Eerste Energieweg in Roden. ‘We zijn klaar voor een nieuwe start en hopen jullie de komende periode weer te kunnen bedienen van festival tot Tiny house.’