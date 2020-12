Spandaw Mannen lanceert eerste magazine

RODEN – En daar ligt –ie dan: het allereerste Spandaw Mannen magazine! Na maandenlange voorbereiding is er in het diepste geheim gewerkt aan een glossy magazine voor de mannenzaak van Bart en Geerke Spandaw. Het idee kwam van het ondernemersstel. Bart en Geerke Spandaw brengen met hun winkel graag mooie spullen aan de man. Maar er is meer dat hen drijft om een eigen zaak te runnen. De winkel is ook een plek om te ontmoeten, te luisteren naar verhalen van mensen. Ondernemen is connectie, netwerken, verbondenheid en vooral samen. Samen met klanten, samen met collega-ondernemers én met de medewerkers, vindt Bart Spandaw. Regelmatig spreken en ontmoeten Bart en Geerke bijzondere mensen in hun winkel. Mensen die mooie verhalen te vertellen hebben, een bijzonder beroep hebben of een unieke visie op iets hebben. Hoe mooi zou het zijn om anderen kennis te laten nemen van die verhalen, bedacht Bart die Media Totaal Noord (uitgever van deze Krant) benaderde voor de uitvoering van het project. Voor het magazine zijn inspirerende heren, allemaal klanten van Spandaw, geïnterviewd en vastgelegd op de gevoelig plaat. Vorige week is het magazine officieel gelanceerd. Met taart en al. Dat het zó mooi zou worden hadden Bart en Geerke niet durven dromen. Nieuwsgierig naar het resultaat? Even binnen wandelen bij de fraaie zaak aan de Heerestraat waar de koffie altijd klaar staat!