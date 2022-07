Spannende avonturen op het eiland Albatros

RODEN – Woensdagavond zaten ouders van kinderen uit groep 8 van de Marke voor heel even op het tropische eiland Albatros. De groepachtsters voerden namelijk hun eindmusical op in de achterzaal van Onder de Linden in Roden. Een avontuur dat zich afspeelde op jawel, het eiland Albatros waar gouden munten van een oude piratenschat scheen te liggen. Het paradijselijke eilandje werd overspoeld met schatzoekers. Het hilarische verhaal dat uitstekend werd gespeeld door de leerlingen zorgde voor heel wat lachsalvo’s in de zaal. In de pauze was het tijd voor de bingo waar dankzij heel veel Roder ondernemers toffe prijzen verdeeld werden.