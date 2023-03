Spannende jeugd-schaakwedstrijden in Nieuw-Roden

‘De schaaksport verkoopt zichzelf’

NIEUW-RODEN – Zaterdag 11 maart werden de hersens goed gekraakt in Nieuw Roden. Allerlei jonge schakers uit Noordenveld kwamen naar BSO De Poolster voor het jaarlijkse Basisscholen Schaak Kampioenschap (BSK). ‘We hebben een uitnodiging voor het kampioenschap gestuurd naar alle scholen van Noordenveld,’ vertelt Jan-Arie Stokhorst, schaakinstructeur van Schaakclub Roden.

‘Ongeveer de helft van alle scholen uit de gemeente deed mee. Veel leerlingen zijn voorbereid op het toernooi door middel van schaaklessen op school, georganiseerd door onze club. De scholen selecteerden daarna zo’n acht tot twaalf enthousiaste kinderen om deel te nemen.’ De wedstrijden waren ongelofelijk spannend. ‘De kinderen speelden allemaal zes partijen. De computer rekende daarna de top drie spelers met de meeste punten uit. Als hier een gelijkspel uit zou komen, dan rekende de computer ook mee wie de sterkste tegenstanders had.’ Er werd zowel gestreden per school als voor de titel van beste individuele speler. ‘De beste school gaat door naar het Drents kampioenschap in Emmen, dat is natuurlijke een hele happening voor kinderen.’

Stokhorst ziet de populariteit in de schaaksport toenemen onder de jeugd. ‘Scholen besteden steeds meer aandacht aan het schaken. Het is natuurlijk net even anders dan taal of rekenen, dat vinden kinderen vaak leuk. Daarnaast is het erg goed voor de ontwikkeling van de jeugd. Schaken traint de hersenen. We zien ook dat er steeds meer aandacht voor komt in de media. Belangrijke kampioenschappen komen steeds vaker in het nieuws en je hebt tegenwoordig meer films en series over het schaken.’ Stokhorst benoemt ook de toegankelijkheid van de sport. ‘In coronatijd zijn wij als club veel online gaan schaken, dat is voor kinderen ook erg makkelijk. Je kunt zo maar even een potje opstarten via het internet, zowel tegen je vrienden als tegen mensen online. Dat wordt ook erg gestimuleerd door de bond. Maar uiteindelijk verkoopt de schaaksport zichzelf. Het is prachtig spel. Kinderen kunnen het op hun eigen manier spelen. Je bent niet afhankelijk van dobbelstenen en geluk, maar je kunt echt je eigen plan en strategie trekken. Wanneer de kinderen een potje winnen, is het ook echt hun eigen verdienste.’ Het Drentse Basisscholen Schaak Kampioenschap vindt op 25 maart plaats in Emmen. Uiteraard wordt er gehoopt op een beker voor Noordenveld.

De uitslagen:

In het individuele klassement is het Melle Roeming van basisschool Het Spectrum uit Peize die de derde plaats binnen sleept met vijf gewonnen partijen. De tweede plaats gaat naar Stijn Groen van basisschool De Poolster met 5,5 punt. De eerste plaats is gewonnen door Juri Vokjan van Het Valkhof, ook met 5,5 punt, maar tegen sterkere tegenstanders dan Stijn Groen. De teams die in aanmerking kwamen voor basisschoolkampioen luiden als volgt; op de derde plaats staat de school De Hekakker uit Norg met het de best scorende leerlingen: Teun van Dijk 4 punten, Niek van den Broek 4 punten, Bellar de Jong met 4 punten en Mart van den Broek 4,5 punt. Totaal 16,5 punt. De school heeft een prachtige beker ontvangen en de leerlingen elk een bronzen medaille. Tweede wordt het Valkhof met spelers; Marijn van der Woude 3,5 punt, Danny van der Velde 4 punten, Silvijn Sikkinga 4,5 punt en tot slot de kampioen van dit jaar Juri Vokjan met 5,5 punt. In totaal 17,5 punt. Het Valkhof ontving een beker en de vier best scorende leerlingen een zilveren medaille. Jan Arie Stokhorst maakt de naam van de winnende school bekend: De Poolster weet de winst binnen te slepen. De vier best schakende leerlingen weten samen maar liefst 19,5 punt bij elkaar te spelen. Obada Hashem 4,5 punt, Mike Holt 4,5 punt, Sem Dieteren met 5,0 punten en Stijn Groen: 5,5 punt. Ook zij kregen een voor hun verdiende eerste plaats. De vier best spelende leerlingen werden voorzien van een gouden medaille.