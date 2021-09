Spannende ontknoping van de Wielermeerdaagse

REGIO – Na een jaar afwezigheid werd afgelopen week weer de Amysoft Wielermeerdaagse van Noordenveld en het Westerkwartier verreden. Vanwege het geringe aantal wedstrijden op de wielerkalender was er veel animo voor de vier wedstrijden in Nieuw-Roden, Peize, de VAM-berg en De Wilp. Het werd een spannende strijd, met kleine verschillen tussen de deelnemende toppers.

Maandag 30 augustus startte de wielermeerdaagse in Nieuw-Roden, waar lokale held Rick Ottema de overwinning wist te behalen. In zowel Peize als op de VAM-berg wist Hartthijs de Vries uit Kollum de etappe naar zijn hand te zetten, maar Ottema wist zijn leiderstrui te behouden door onderweg voldoende punten te sprokkelen voor het klassement. In de laatste wedstrijd moest Ottema alleen zijn directe concurrenten Hartthijs de Vries en Stef Krul voor zien te blijven om het eindklassement veilig te stellen. In de strijd om de dagzege kwam Ottema er echter niet meer aan te pas. De vermoeidheid speelde hem parten, doordat hij een dag voor de wielermeerdaagse nog de 200 kilometer tellende Ronde van de Achterhoek had verreden. In De Wilp was het Assenaar Axel van der Tuuk die de overwinning pakte, voor Mark Prinsen en Roy Eefting.

Ook de rode trui van het sprintklassement was een prooi voor Rick Ottema. Het jongerenklassement werd aangevoerd door Karsten Veen en de blauwe trui voor de beste amateur was voor Dennis Steverink.