Spannende strijd om een plek in de finale bij de dames

LEEK – Dinsdagavond 27 december streden de damesteams om een plekje in de finale van het Leekster Voetbalgala die op 7 januari gespeeld wordt. De organisatie werd in de ochtend van deze 27 december opgeschrikt door het overlijden van Frans Kroes van Zevenhuizen. Derhalve kwam het team van Zevenhuizen niet voetballen. Zuidhorn werd bereid gevonden de opengevallen plek op te vullen.

Dat de avond in poule F begon met de ploegen, die zich ook in de finale zullen treffen, had niemand gedacht. VEV’67 en Winsum kwamen in de openingswedstrijd van de avond niet tot scoren. Winsum beperkte zich tot verdedigen en onder aanvoering van Grytsje van den Berg trok VEV ten aanval. Tot echt uitgespeelde kansen kwam het echter niet. De andere wedstrijd tussen Roden en Westerkwartier werd verrassend ook 0-0. Voor Westerkwartier met keepster Alberdina Haisma een prima resultaat. Met prima reflexen en reddingen voorkwam Haisma meerdere doelpunten. VEV won met 3-1 van Roden. Larissa Nijland was met 2 doelpunten mede verantwoordelijk voor de winst. Julia Hummel van Roden deed goed van zich spreken deze avond. Winsum walste met 6-0 over Westerkwartier door 4 doelpunten van Sabine Jansen. De laatste wedstrijd voor VEV was tegen Westerkwartier. VEV moest veel doelpunten maken maar met het vaste blok kwam het moeizaam tot scoren. Pas toen Myrthe Knol (2x) en Veerle Hol (1x) in het veld kwamen werd het verschil gemaakt. Met goed samenspel en overzicht werd Westerkwartier afgedroogd. Ze stelden Jildau Huitema beide in staat om te scoren. De 7-0 winst betekende de 1e plaats in de poule omdat Winsum tegen Roden niet verder dan een 1-0 overwinning kwam.

In poule G versloeg Tynaarlo/VAKO Aduard met 2-0 door Marianne van Wijk en Cathelijne Achterkamp. Grootegast mistte deze avond 4 belangrijke speelsters. Jessica en Yvonne Ploeg en Amber en Annouk van de Donk moesten om diverse redenen zich afmelden. Desondanks won Grootegast met 2-0 van Zuidhorn. De volgende wedstrijd werd Tynaarlo/VAKO met 2-0 aan de zegekar gebonden. Nienke Venhuizen en Anna Klaver scoorden. Het jonge team van Zuidhorn won knap met 2-1 van Aduard. Virna de Jong en Loes Veenstra waren productief. Tynaarlo/VAKO won duidelijk met 3-1 van Zuidhorn en stelde de 2e plaats in de poule veilig, maar kon door een ongunstig doelsaldo geen recht maken op de halve finalewedstrijd. Grootegast speelde tegen Aduard gelijk, waardoor het eerste werd in de poule en zich voor de halve finale plaatste.

In poule H beet Oerterp, zonder spelmaker Bernou Hylkema, de spits af tegen favoriet Marum. Marum was deze avond met o.a. Myrthe van der Veen en Mariël Miedema als uitblinkers de beter voetballende ploeg. Glimmen en Haulerwijk lieten zien moeite met het zaalvoetbal te hebben. Glimmen won wel met 3-1. Dat Haulerwijk helaas de mindere van de 4 ploegen was werd duidelijk in de wedstrijd tegen Marum. Dat het een teamprestatie was bleek uit de score van 7-0. Zes verschillende dames scoorden waar Leoni Postema twee keer scoorde. Oerterp delfde het onderspit tegen Glimmen. Glimmen was met 2-1 te sterk voor de Friese dames. In de slotwedstrijden van de poule won Marum met 5-0 van Glimmen en versloeg Haulerwijk verrassend Oerterp. In poule H werd duidelijk dat Grootegast zich kon opmaken voor de halve finale strijd. Daar kreeg het maar 5 minuten rusttijd voor om zich op te laten.

De halve eindstrijd tussen Marum en VEV’67 werd in de beginfase door VEV gedomineerd. Veel balbezit, maar weinig kansen voor deze ploeg. Halverwege nam Marum meer en meer het spel over. Het creëerde zeker een aantal kansen. Dionne van der Ploeg schoot al eens op de paal en had zeker twee keer de mogelijkheid alleen voor de keeper van VEV de score te openen. Een prima sliding van Miedema op de bal bracht enige reuring. Grytsje van den Berg deed het voorkomen alsof er een grove overtreding was gemaakt. Het spel mocht door en na enig aarzelen stond Van den Berg op en sprintte zonder enige schijn van blessure terug naar de verdediging. De teams waren gelijkwaardig. Alles leek erop dat strafschoppen de beslissing moest brengen. De scheidsrechters van dienst vonden van niet. De bal werd van zeer korte afstand op de arm van Miedema geschoten en een penalty was het oordeel. Een zeer zware beslissing die door Larissa Nijland in het voordeel van VEV werd beslist. Jammer dat deze wedstrijd op deze wijze diende te eindigen.

Winsum tegen Grootegast was vooral afwachten en reageren, waarbij Winsum iets meer risico nam. Winsum kwam dan ook voor door een doelpunt van Lucy Dijkema. Grootegast zette nog wel aan maar Kimberley van Rooijen kon de stand voor Grootegast niet veranderen. Het spel van Winsum was prima te noemen en dit beloofd wat voor de finale tegen VEV’67.

VEV’67 en Winsum mogen op de finaleavond van 7 januari uitvechten wie zich de winnaar van het damestoernooi mag laten kronen en de Roel Klazinga bokaal in ontvangst mag nemen.