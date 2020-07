Spannende zomervakantie bij Gevangenismuseum

VEENHUIZEN – De code kraken, ontsnappen uit een escapebus, picknicken op de binnenplaats, wandelen door de geschiedenis; het wordt weer een spannende zomervakantie voor het hele gezin in en rond het Gevangenismuseum. En natuurlijk zijn alle activiteiten coronaproof georganiseerd; bezoek aan het museum moet wel even vooraf worden gereserveerd via de site van het museum. Kraak de code! is de nieuwe smartphone-speurtocht voor kinderen vanaf circa 9 jaar. Er zijn maar liefst 26 vragen die beantwoord moeten worden, voor de code gekraakt kan worden. Wie het lukt om de code te kraken en het kluisje te openen, kan daarna een welverdiende beloning in ontvangst nemen. De speurtocht werkt via de ‘tour to do’ app: deze is gratis te downloaden.

Een spannend escapespel met het eigen gezin of huishouden, in de grote cellenbussen op de binnenplaats van het museum. Deze bussen worden gebruikt om gedetineerden en arrestanten bij rellen in te vervoeren. Men heeft 20 minuten de tijd om uit de cellenbus te ontsnappen en de tijd gaat steeds meer dringen. De escapebus kan elke woensdag in de zomervakantie worden geboekt. Het Gevangenismuseum heeft een prachtig binnenterrein waar het heerlijk toeven is. De hele zomer kan men een goed gevulde picknicktas reserveren, een mooi plekje onder een van de oude bomen zoeken en genieten van een kant en klare picknick. Natuurlijk is de tas ook mee te nemen op een verdere ontdekkingstocht door Veenhuizen. De gratis online Wandelroute Veenhuizen is een speelse manier om met elkaar de bijzondere geschiedenis van Veenhuizen te ontdekken. Met veel foto’s van vroeger, audio en videofragmenten, interessante weetjes en leuke quizvragen. De route voert langs gevangenissen, het oude hospitaalcomplex en de monumentale Elektriciteitscentrale en is te downloaden op de gratis IZI.travel app. Kijk voor meer informatie op www.gevangenismuseum.nl.