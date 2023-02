Sparta bindt ook Kinea aan de zegekar

ZEVENHUIZEN – Zaterdag stond de return tegen Kinea uit De Knipe op het programma. Sparta had, na het 22-22 gelijkspel in Heerenveen, iets goed te maken. Rond de klok van 18:30 uur floot scheidsrechter De Vries voor de start van de wedstrijd. In een vol MFC de Molenstreek was het Kinea die het voortouw nam. Sparta had even de tijd nodig om in haar spel te komen. Toen de poppetjes op de juiste plekken stonden was het de Zoutman-formatie die het initiatief over nam en via 4-4 naar een 13-6 ruststand combineerde. In de rust hamerde coach Van der Lei erop dat men ook in de tweede helft scherp moest zijn. In de heenwedstrijd stond er namelijk ook een comfortabele ruststand op het bord en liet Sparta zich de spreekwoordelijke de kaas van het brood eten. Na de rust was het even moeizaam, maar pakte Sparta gauw de draad weer op. Sparta was scherp van afstand en wist uit te lopen naar 18-9. Kinea was niet bij machte om de Zevenhuisters te stoppen en bij 22-13 was het einde wedstrijd.

Komende week staat er een spannende wedstrijd op het programma. Koploper Elburg komt op bezoek en zal zich willen revancheren. Bij winst zullen de Zevenhuisters de koppositie overnemen. Alle support is welkom. De wedstrijd start om 17:00 uur in MFC De Molenstreek.