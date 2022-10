Sparta F1 kampioen

ZEVENHUIZEN – Afgelopen zaterdag speelde Sparta F1 haar kampioenswedstrijd tegen Wêz Warber en Fluch F1 uit Hempens. Het was een bloedstollend spannende wedstrijd, die uiteindelijk met 14-7 gewonnen werd. Met nog één wedstrijd te gaan is dit team niet meer in de halen, dus gingen de jongste spelers van de Sparta met de welverdiende medaille aan de haal. Op de foto achter v.l.n.r. Nevada Dijkhuizen (trainer/coach), Lianne Spoelstra (trainer/coach) en Ineke Bergsma (trainer/coach). Voor v.l.n.r. Sanne Oosterhuis, Hessel de Jong, Mirthe Puper, Mavis de Vries, Tarah Elzinga, Feline Struiksma en Josephine van de Dijk.