Sparta opent competitie sterk ondanks nederlaag

ZEVENHUIZEN – Zaterdagavond speelde Sparta haar allereerste wedstrijd in gloednieuw onderkomen MFC De Molenstreek. Tegenstander was titelfavoriet De Parabool uit Groningen. In november troffen beide ploegen elkaar ook al maar kwam Sparta er geen moment aan te pas en liepen zij tegen een 32-20 nederlaag aan. De competitie ging daarna op de schop en de gespeelde wedstrijd verviel. toekomst.

Na het officiële gedeelte floot scheidsrechter Dalmolen in voor de wedstrijd. Aan de Zevenhuister kant was het kort even zoeken. Bij 3-6 nam coach Moric van der Lei een time-out. Langzamerhand kroop Sparta richting De Parabool en wist zelfs gelijk te komen. Vlak voor rust kwamen de Zevenhuisters zelfs op voorsprong, 9-8. Na rust probeerde Sparta door te pakken, maar kon niet voorkomen worden dat De Parabool weer aan de goede kant van de score kwam. Via 11-14 werd het 14-17, maar toen stokte de aanvallen. Via een aantal wissels werd nog geprobeerd het tij te keren. Beide ploegen scoorden nog één goal en zo eindigde de wedstrijd in een 15-18 nederlaag. Bij Sparta overheerst het gevoel van trots, maar toch ook een klein beetje teleurstelling. Toch bood de wedstrijd voldoende perspectief voor de rest van de competitie. Volgende week wordt er tegen ROG in Groningen gespeeld. Deze wedstrijd start om 15:20 uur.