Sparta overklast DTS, Noordenveld onderuit

REGIO – KV Sparta had afgelopen weekend geen kind aan DTS uit Surhuizum. Binnen no-time stonden de Zevenhuisters met 0-4 voor waarmee het verzet gebroken was. stond het 0-4 en daarmee was het Friese verzet direct gebroken. DTS was gretig op de bal, waardoor Sparta veel ruimte kreeg. Echter liet Sparta verdedigend wat steken vallen, waardoor er bij 6-14 de kleedkamer opgezocht werd. Na rust liep Sparta uit tot een 9-19 eindstand. Jammer, want er hadden nog meer treffers kunnen worden gemaakt.

Noordenveld heeft niet kunnen winnen van De Granaet. Na 20 minuten spelen stond het 2-2, waarna Noordenveld naar een 6-3 tussenstand uitliep. Bij rust stonden de Roners in eigen huis nog met 7-5 voor. Na rust liep de ploeg uit tot 11-5, waarmee er geen vuiltje aan de lucht leek. Toch stond het al gauw weer 11-10. Noordenveld leek met 13-11 te gaan winnen, tot de uitploeg terugkwam tot 13-13. In de allerlaatste seconde van de wedstrijd trokken de bezoekers het duel naar zich toe. De 13-14 is hierdoor een gigantische domper voor de oranjehemden. Robin van Bolhuis was met drie treffers topscorer aan Roner zijde.

OWK kon het afgelopen weekend niet bolwerken tegen Sparta uit Zwolle. Ondanks een begin waar het redelijk gelijk op ging en waarin OWK steeds in de buurt van Sparta bleef, liepen de Zwollenaren gaandeweg de wedstrijd steeds meer uit. OWK had veel één schots aanvallen, had te weinig rebounds en wanneer een mooie aanval wel werd afgerond met een goal werd aan de andere kant te gemakkelijk een tegentreffer doorgelaten. OWK wist daarnaast na een uur korfballen maar tien goals te maken, veel te weinig om op dit niveau wedstrijden te winnen. Sparta zette hier zeventien tegenover, wat de eindstand bepaalde op 10-17.