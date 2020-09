Sparta start met winst, OWK komt te kort

REGIO – Na een half jaar geen officiële wedstrijd te hebben gespeeld, startte Sparta zaterdag de nieuwe competitie tegen Olympia uit Twijzel. Sparta startte slap en liet zich overrulen door de thuisploeg. Olympia opende de score middels een afstandsschot. Bij 3-4 kwamen de roodhemden op voorsprong en gaven deze, bleek later, niet meer weg. De doelpunten in de eerste helft waren schaars en bij 5-7 werd er gerust.

Olympia bleef na rust meescoren en kwam nog enkele keren top op één doelpunt terug. Sparta werd met nog een klein kwartier op de klok wakker geschud. Sparta scoorde later makkelijker en de ploeg uit Twijzel probeerde via een aantal wissels nog iets te forceren, maar die mocht niet baten. Bij 11-16 floot scheidsrechter De Haan voor het eindsignaal.

Noordenveld had na een goede voorbereiding, de seizoensouverture tegen DWA/Argo. Na een stroef begin scoorde Evelien Tepper de eerste goal voor de Roners. Aanvallend kwam de ploeg de eerste helft er steeds beter in, wat scores opleverde van Romée de rink, Jasper Lütter en Anna de Boer. Bij rust stond het al 2-11, waardoor de tweede helft een formaliteit was. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 9-19. Jasper Lütter werd topscorer met vijf treffers.

OWK speelde afgelopen weekend de eerste wedstrijd tegen NKC’19 uit Nijverdal. De Oostwolmers speelden de eerste helft naar behoren en ging rusten met een voorsprong van 12-9. OWK speelde na de pauze niet meer met het vertrouwen van de eerste helft. NKC’19 rook haar kans en schoot uit de startblokken en had binnen een mum van tijd de achterstand weggewerkt. Kuipers nam een time-out, maar die had niet het gewenste effect. Sterker nog, OWK speelde in deze periode heel matig en kwam in de eerste 15 minuten maar tot één treffer en zag de tegenstander uitlopen tot 13-17. Deze periode zorgde er uiteindelijk voor dat OWK de wedstrijd zou verliezen. Na een aantal wisselingen aan OWK-kant kwam de ploeg nog wel terug tot één doelpunt. Het aanvalsvak kreeg nog één aanval op de gelijkmaker, maar het laatste afstandsschot miste doel.