Spartanen in de baan

ZEVENHUIZEN – Fietsspektakel in Zevenhuizen! Afgelopen zaterdag streden maar liefst 31 Spartanen op het Gronings kampioenschap bmx op een zonovergoten baan in Zevenhuizen. Om klokslag 11:00 gaf burgemeester Ard van der Tuuk het starschot. Zestien rijders van de Spartanen streden voor een plek in de finale. Drie van heb mochten zich na afloop Gronings kampioen noemen. In de jongste categorie wist Nico al zijn rondjes aan kop af te sluiten. En dat betekende de kampioenstrui! Bij de meisjes mocht Caitlyn de kampioenstrui mee naar huis nemen. In de categorie Jongens 10 jaar gingen Tim en Hugo de strijd met elkaar aan. Hugo wist uiteindelijk de felbegeerde trui te pakken.