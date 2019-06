Special Olympics bij Golfclub Holthuizen

RODEN – Jaarlijks worden voor mensen met en beperking de Special Olympics georganiseerd. Afwisselend landelijk en regionaal. Een evenement waar sporters met een beperking met elkaar strijden in verschillende takken van sport.

Dit jaar zijn de regionale spelen aan de beurt. Zaterdag 15 juni worden in Groningen de Special Olympics Regionale Spelen (SORS) gehouden georganiseerd door De Brug Groningen.

Golf is een van de takken van sport. Probleem is dat er nog niet zoveel golfers met een beperking ( G golfers ) zijn. Op de baan van golfclub Holthuizen in Roden wordt daarom een Holthuizen regionale wedstrijd georganiseerd die open staat voor G golfers uit het gehele land. Met ruim 20 deelnemers kan het een leuke wedstrijd worden. Gespeeld wordt in teams van twee een G golfer en zijn unified.

Het wordt een drukke dag voor de deelnemers. Na het openingswoord door de voorzitter van Holthuizen, Rieks Perdok, staan ‘s ochtends eerst de “skills” op het programma, waarbij de vaardigheid van de spelers m.b.t. het korte spel wordt getest. ’s Middags is er een 9 holes (shotgun) golfwedstrijd op de grote baan. Aan het einde van deze sportieve dag is er een prijsuitreiking door de burgemeester van de gemeente Noordenveld, Klaas Smid. En daarna wordt de dag feestelijk afgesloten met een Barbecue in het clubhuis.