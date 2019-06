Spectaculair jubileumconcert Amicitia in aantocht!

Sportlight Amicitia

NUIS – Op zaterdag 6 juli geeft Muziekvereniging Amicitia een wel heel bijzonder concert. Dan wordt namelijk het honderdjarig jubileum van deze levendige vereniging gevierd. In de cultuurkoepel achter de Coendersborg, zullen de fraaiste geluiden ten gehore worden gebracht. Marcel de Bruin van de jubileumcommissie, kijkt alvast reikhalzend uit naar dit bijzondere jubileumconcert.

‘We zijn vorig jaar al begonnen met de voorbereidingen voor dit jubileumconcert’, vertelt Marcel enthousiast. ‘Er moet ook aardig wat geregeld worden. We moeten een plan optrekken en de financiën voor elkaar zien te krijgen. Dat doen we onder andere door subsidies aan te vragen en een kleine entree te heffen.’ De subsidies vormen toch de belangrijkste inkomstenbron. Zo ziet de vereniging zich gesteund door grote bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank Noordenveld – West-Groningen, het Emmaplein Foundation en het Scholten Kammingafonds. ‘We zijn heel blij met die bijdragen’, zegt Marcel. ‘Op deze manier kunnen wij ons jubileum op een gepaste wijze vieren.’

Dat doen ze dus in de tuin van de Coendersborg. De historische muziekkoepel – die enkele jaren geleden nog werd vernieuwd – vormt het podium. ‘We kunnen veel mensen kwijt in de tuin en hopen op zo’n tweehonderd bezoekers’, zegt Marcel. Een rare gedachte is dat niet, gezien het bomvolle en gevarieerde programma. De welbekende ras-entertainer Arno van der Heyden zal het muziekfeest presenteren. Uiteraard combineert hij muziek met cabaret, zodat er een verrassend optreden zal komen te staan. ‘Het is een wisselend programma’, voegt Marcel toe. ‘Dat geldt ook voor de muziek. Er zijn rustige ballads en er is swingende tango, maar natuurlijk ook popmuziek zoals Wham! en Armin van Buuren. Eigenlijk komt alles aan bod.’

Het jubileumjaar gaat op zijn zachtst gezegd niet onopgemerkt voorbij. Zo is er al een reünie gehouden en ligt het jubileumboek reeds bij de drukker. ‘Dat is erg mooi geworden’, zegt Marcel. ‘Er staan veel oude foto’s in en het beschrijft erg gedetailleerd de historie van deze prachtige vereniging.’ Zelf is Marcel een jaar of vier à vijf betrokken bij Amicitia. ‘Ik speel al van kleins af aan trompet, dus ik heb altijd feeling met muziek gehad. Ik heb Amicitia leren kennen als een nuchtere vereniging, waar het vooral om gezelligheid en plezier gaat. Daarnaast presteren we af en toe op concerten of op verschillende concours.’

Op het concert zullen trouwens ook de nieuwe uniformen van Amicitia worden gepresenteerd. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door plaatselijke ondernemers, donateurs en sponsoren. De band met Nuis en Niebert is dan ook altijd erg sterk geweest. ‘Neem nou de Vrijborg. Zij verzorgen tijdens het jubileumconcert de catering en wij kunnen er altijd terecht om te repeteren. Het geluid wordt ook geregeld door een lokale ondernemer (DDMP). De binding is erg sterk en men draagt onze vereniging een warm hart toe’, aldus Marcel.

Kaartverkoop en algemene informatie

Tot en met 30 juni kunnen kaarten in de voorverkoop worden gekocht. Kaarten kosten dan vijf euro. Aan de kassa kosten ze 7,50 euro per stuk. Wie in de voorverkoop zijn of haar kaartje voor dit historische concert alvast wil veiligstellen, kan terecht bij de Primera in Marum. Ook kunnen ze gereserveerd worden via 0594-549284 (M. Mekkes) en amicitianuisniebert@hotmail.com. Daarnaast zijn er twee voorverkoop avonden in de Vrijborg te Nuis. Deze vinden plaats op dinsdagavond 25 juni en 2 juli van 19:00 tot 19:45 uur.

De kaartverkoop loopt op het moment van schrijven prima. Zo zijn er al vijftig VIP-kaarten naar donateurs verstuurd en zijn er al veertig reguliere kaarten verkocht. ‘De mensen hebben nog even de tijd, dus ik denk dat we de tweehonderd bezoekers wel gaan halen’, zegt Marcel.

Het concert vindt – zoals gezegd – plaats achter de Coendersborg. Mochten de weergoden het concert niet gunstig gezind zijn, dan kan er worden uitgeweken naar basisschool ’t Sterrenpad te Nuis.

Eén ding is zeker: het historische jubileumconcert van Amicitia belooft een groot spektakel. Bij zijn is meemaken!

Wat: Jubileumconcert muziekvereniging Amicitia Nuis-Niebert

Wanneer: zaterdag 6 juli

Hoe laat: 19:30 uur

Informatie: www.muziekverenigingamicitia.nl.