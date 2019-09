RODEN – De opening van de Jaarbeurs is ieder jaar weer anders. Waar vorig jaar – in het kader van duurzaamheid – werd gekozen voor een speech over dit onderwerp, werd dit jaar gekozen voor meer entertainment. En dus hingen er plotseling twee mensen aan het plafond van het Euroled Paviljoen. Onder goede muzikale begeleiding, werd de opening een absoluut spektakel. Gelukkig hebben we de beelden nog!