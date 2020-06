Speelgoedmuseum Kinderwereld eindelijk weer open

RODEN – De opluchting is enorm bij eenieder die Speelgoedmuseum Kinderwereld een warm hart toedraagt. Vanaf afgelopen zaterdag is het museum weer open voor publiek. Er is flink gepoetst, geschilderd, gerestaureerd en voor zo goed als mogelijk is het museum ‘coronaproof’ gemaakt.

Het museum hanteert de strikte regelgeving volgens de protocollen van de RIVM en de Museumvereniging. Tijdens een bezoek wordt bij binnenkomst de bezoeker een flyer aangereikt met nog eens alle aandachtspuntjes op een rij. Een bezoek aan Speelgoedmuseum Kinderwereld is alleen mogelijk als van tevoren wordt gereserveerd via de website www.museumkinderwereld.nl. Er wordt verder gewerkt met tijdsloten, omdat het museum maximaal dertig personen tegelijk mag ontvangen. De tijdsloten zijn van 11:00 tot 14:00 uur en van 14:00 tot 17:00 uur. Voor eventuele vragen kan eenieder terecht bij info@museumkinderwereld.nl.