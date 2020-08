Speelgoedwinkel in Kampeerhal of het centrum?

RODEN – De Kampeerhal is in gesprek met een speelgoedketen om een ‘shop-in-shop’ winkel te realiseren. Dat druist in tegen de ideeën van de Zakenkring, die liever een speelgoedwinkel in het centrum ziet. Volgens hen past de winkel niet in het idee van de Vrijetijdsboulevard en staat het haaks op de plannen om een sterk koopcentrum te behouden. Op deze manier zouden er twee centra worden gerealiseerd, iets wat volgens de Zakenkring niet wenselijk is. Bovendien zijn er gesprekken met meerdere partijen om een speelgoedwinkel in het centrum te realiseren. De Zakenkring heeft middels een mail aangegeven het geen goed idee te vinden om een speelgoedwinkel in de Kampeerhal toe te staan.