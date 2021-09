Speelgroep Leek heet iedereen welkom in restaurant ‘Soep van de dag’

LEEK – Nu de coronamaatregelen het weer toelaten, vertoont Speelgroep Leek op zaterdag 25 en zondag 26 september traditiegetrouw een openluchtspel op Podium Nienoord in Leek. Op beide data vinden zowel om 13.30 als 16.00 uur voorstellingen plaats.

Voor ‘Heden soep van de dag’ heeft regisseur Hiepie Hoogeveen een theatertekst samengesteld, gebaseerd op bestaande en nieuwe tekstfragmenten. De voorstelling gaat over een aantal kleurrijke figuren dat aanschuift op het terras van een pas heropend restaurant, waar het personeel zijn draai nog moet vinden. Om de klanten te lokken is het eerste kopje koffie alvast gratis en met een koekje erbij wordt gehoopt op een enthousiaste binnenkomer met winstgevende klandizie tot gevolg.

Twee van de personages zijn de zussen Gré en Tré. Zij genieten zichtbaar van een uitgebreide zomerse maaltijd, terwijl op de achtergrond een pianiste de sfeer ondersteunt met lichte muziek. Bij het natafelen snijden ze echter een precair onderwerp aan, waarna de oude gewoonte van pesten en leedvermaak de kop opsteekt – dit tot hilariteit van de andere gasten. Onder hen bevindt zich ook de ruziezoekende Van Waarden, die zich het kaas niet van het brood laat eten en voortdurend op een confrontatie uit is. De nette zakenman Gottfried zoekt onrustig naar een geschikte stoel om van zijn lichte maaltijd te genieten, maar hij lijkt niet verder te komen dan het door het personeel aangeboden gratis kopje koffie. Verder kampt buikspreker Herman met buikklachten en heeft Mink een intiem afspraakje met Els, waar hij erg naar uitkeek maar dat nogal ongemakkelijk verloopt. Tot slot ventileert de jaloerse kok Jaap ongegeneerd zijn liefdesverdriet om Verona. Zijn onmacht over het bereiden van de dagsoep leidt tot een grotesk slotakkoord.

Kortom, het lijkt één groot misverstand van eenzame mensen die niet goed meer weten contact te maken na de veel te lange Coronastilte, of spelen andere omstandigheden ook een rol? Wat het ook is, het leidt tot een vermakelijke voorstelling van ruim een uur vol hilariteit.

Repeteren was lange tijd lastig en ook was het vanwege de coronamaatregelen onduidelijk of de voorstellingen wel door konden gaan. ‘We zijn steeds blijven zoeken naar mogelijkheden en toen de regels dat toelieten zijn we gelijk weer bij elkaar gekomen,’ geeft Hiepie Hoogeveen aan. ‘We wilden graag weer vóór de zomervakantie spelen, maar daarvoor was de repetitietijd te kort. We hebben nu gekozen voor een kortere voorstelling en spelen in september. Dat leek ons haalbaar en het is gelukt. Met creativiteit en een grote inzet van de spelers kunnen we dan iets moois laten zien, zelfs mét een gratis kopje koffie.’

Net als voor de gasten van het restaurant is er namelijk ook een gratis kopje koffie met iets lekkers erbij voor de bezoekers van de voorstelling. Dit is inbegrepen bij de entreeprijs, omdat de organisatie van het openluchtspel heel blij is dat het publiek weer aanwezig kan zijn bij de voorstelling van Speelgroep Leek.

Kaarten voor ‘Soep van de dag’ zijn te bestellen via de website www.speelgroepleek.nl. Na bestelling ontvangen bezoekers een bevestigingsmail met de bestelde kaarten in de bijlage, die zij kunnen printen en meenemen. Ook kunnen zij de kaarten tonen op hun telefoon. Daarnaast hebben bezoekers tot 13 jaar een corona-toegangsbewijs nodig, dat ook te printen is of op de telefoon kan worden getoond. Wie jonger is dan dertien jaar heeft geen corona-toegangsbewijs nodig.