Speelse afsluiter Hoera! Zomerleesfeest een groot succes

RODEN – Lezen is enorm belangrijk, dat weet iedereen. De vrijwilligers van ‘Hoera! We hebben er een lezer’ bij maken zich er hard voor dat kinderen ook tijdens de vakanties het lezen onderhouden, aan de hand van allerlei leuke activiteiten. Hoera! is een initiatief van vrijwilligers van de bibliotheken van Gemeente Noordenveld en Biblionet Drenthe. Afgelopen donderdag 18 augustus werd het zomerseizoen succesvol afgerond in de bibliotheek van Roden met leuke films, popcorn en heel veel legoblokjes.

‘Vandaag organiseren we Lego Masters,’ vertelt Trijn Riks, vrijwilliger van Hoera. ‘We proberen kinderen meer te laten lezen en ze te laten zien hoe leuk het is. In dit kader hebben we de hele zomer leuke activiteiten opgezet, waar lezen steeds in terugkomt. We zijn bijvoorbeeld naar Mensinge geweest, speurtochten gedaan, we hebben codes gekraakt en nog veel meer. Vandaag vertellen de kinderen hun eigen verhaal met lego. De blokjes hebben we in bruikleen gekregen van LegiO in Grootegast. Tussen het bouwen door zijn we uiteraard steeds aan het lezen. Het thema is beestjes. Daarom zijn de kinderen nu ook bezig met het maken van een grote ‘gloei-slak’ van lego. We zijn laatst naar de natuurplaats gegaan en ook bij dat soort activiteiten kwam het thema terug. We hebben toen bijvoorbeeld gedichten gehoord over vliegjes en spinnetjes. Onze doelgroep is vooral kinderen van groep 3 en 4. In de zomerperiode verdwijnt de aandacht voor het lezen. Vooral bij beginnende lezers zien we dit terugkomen. Elk kind leest weer anders, daarom vragen we ze zelf wat ze leuk vinden. Of dat nu een stripverhaal is of een dik boek, alles kan. Door die verschillen leren ze ook juist weer van elkaar. Er zijn vandaag ruim 30 kinderen gekomen, we zijn erg blij met het enthousiasme dat ze laten zien. Na het lego bouwen gaan we ook nog gezellig een piratenfilm kijken met popcorn, net alsof we echt in de bioscoop zitten.’ Ondertussen zijn de enthousiaste bouwers Linus en Brent druk bezig met het in elkaar zetten van een auto van lego. Een heel technisch ontwerp. Linus vertelt: ‘Mijn auto wordt een soort Star Wars machine. Ik kijk naar de Tablet en die vertelt me wat ik moet doen. Het is best lastig om dingen te vinden, maar dat maakt het juist heel leuk.’ Een leuke speelse vorm van begrijpend lezen. Ook Elvira is samen met twee vriendjes bezig met een technisch ontwerp. ‘We bouwen een ventilator die ook echt werkt,’ vertelt ze. ‘Ik heb van alles geleerd over technologie, programmeren, maar ook over samenwerken vandaag. Ik vind het echt superleuk en wil de volgende keer ook zeker weer langskomen.’

Hoera! maakt gebruik van de bibliotheek in Roden voor de afsluiter. Marlou Brans van de bibliotheek vertelt: ‘De vrijwilligers van Hoera! steken enorm veel tijd, energie en enthousiasme in het stimuleren van de taal bij kinderen. De bibliotheek faciliteert het voor hen. Ik vind het superbelangrijk dat Hoera! zo druk bezig is. Het lezen neemt echt af bij kinderen. Na de zomervakantie gaan de projecten weer verder op de scholen. Wat mij betreft is zo iets als dit zeker voor herhaling vatbaar.’