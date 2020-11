Speeltuinen in Noordenveld rookvrij

NOORDENVELD – In het nationaal preventie akkoord staat dat alle speeltuinen in Nederland in 2025 rookvrij moeten zijn. In Noordenveld worden in 2020 alle speeltuinen al rookvrij. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan ons integraal preventief gezondheidsbeleid. Alle scholen in Noordenveld zijn al rookvrij. Wethouder Jeroen Westendorp: “Opgroeien in een rookvrije omgeving vinden we belangrijk. Met de rookvrije speeltuinen en scholen geven we het goede voorbeeld, voorkomen we het schadelijke meeroken, vermijden we het gevaar van brandwonden én voorkomen we dat kinderen peuken oppakken en in hun mond stoppen op plaatsen waar veel kinderen bijeenkomen.”