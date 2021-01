Spekglad in het noorden

REGIO – Het KNMI waarschuwt weggebruikers voor mogelijk gevaarlijke situaties in het verkeer vanwege gladheid en mist. In het noorden en in het midden van het land geldt code oranje. Rijkswaterstaat roept automobilisten in het noorden van het land op om hun reis uit te stellen naar een later tijdstip vanwege de gladheid, die voor gevaarlijke situaties op de weg zorgt. De verwachting is dat de gladheid in de tweede helft van de ochtend de gladheid zal verdwijnen. En als het een beetje meezit, gaat vanmiddag de zon schijnen!