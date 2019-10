NORG – In Norg werd afgelopen weekend de jaarlijkse spektakeltocht georganiseerd. Een prachtig herfstevenement waarbij de deelnemers wandelen door prachtige natuur en tegelijkertijd genieten van culinaire hoogtepunten en ander vermaak. Ook dit jaar leverde de tocht precies wat vooraf werd beloofd: spektakel. Honderden wandelaars genoten van al het moois wat Norg te bieden heeft. Elders in deze editie van De Krant vindt u een uitgebreid sfeerverslag van een heerlijke herfstdag in het mooie Norg.