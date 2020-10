Spelen, lachen en griezelen op spookachtig familiepark Nienoord

LEEK – Twee heerlijke herfstdagen maakten dat het afgelopen week goed toeven was op familiepark Nienoord in Leek. Een fijn najaarszonnetje zorgde voor de nodige warmte, terwijl kinderen zich vermaakten op de speeltoestellen in de speeltuin. Buiten een hapje eten behoorde ook tot de opties en voor degene die wel van enige spanning houdt, was het eveneens prima te doen in Leek. Familiepark Nienoord was namelijk de gehele maand oktober in de Halloween-sferen. Griezelen in Amerikaanse stijl dus. Dat leverde niet alleen spannende momenten, maar ook een paar spannende foto’s op! De Halloweenviering viel goed in de smaak bij de bezoekers en het uit Amerika overgewaaide feest raakt steeds meer ingeburgerd in ons land. Volgend jaar krijgt het Halloween-feest in Leek dan ook zeker een vervolg!