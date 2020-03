Spelen op een verder verlaten schoolplein

RODEN – Helemaal uitgestorven was het maandagochtend om kwart over acht niet bij OBS de Marke. De meeste leraren waren namelijk gewoon bij de school aanwezig, evenals een paar kinderen. Dit waren kinderen van de leerkrachten zelf. De leraren kwamen uit solidariteit zoveel mogelijk op school. Alleen de leraren met verkoudheidsklachten bleven thuis.

‘Vandaag verwachten wij geen kinderen, maar in de loop van de week zal dat wellicht anders worden’, stelde directrice José Wolters. ‘Om tien uur hebben wij nog een overleg met alle scholen in de gemeente Noordenveld over de komende weken.’ De directrice waardeerde het gebaar van de leraren, die zoveel mogelijk naar de school kwamen om eventuele leerlingen op te vangen.

En zo ontstond er op de vroege maandagochtend een nogal surreëel beeld. Kinderen die spelen op een verlaten schoolplein, terwijl leraren een nagenoeg lege parkeerplaats in de gaten houden. ‘Wat voor gevolgen dit gaat hebben op de rest van het jaar, weten we eigenlijk niet’, liet Wolters verder weten. ‘We gaan er vanuit dat we misschien in de meivakantie door moeten werken. Aan de andere kant is het de vraag of je dat van de leerkrachten mag verwachten, aangezien ze nu ook iedere dag aan het werk zijn. Het is echt afwachten wat dat betreft.’