Spelend meisje in Roden seksueel misbruikt: dader nog steeds spoorloos

RODEN – Het vier-jarige meisje dat maandagmiddag rond 17:00 aan het spelen was in een steegje in de buurt van de Aukemastraat-Geluklaan in Roden is seksueel misbruikt. Dat heeft de politie zojuist laten weten. De politie is op zoek naar de verdachte: een (zon)gebruinde man tussen de 40 en 50 jaar met een stoppelbaard.

Het kind was aan het spelen toen ze door een onbekende man werd aangesproken. Nadat het kind alram sloeg is meteen een grote zoekactie op touw gezet. Meerder buurbewoners zouden de man hebben gezien. De zoekactie is rond 22:00 uur gestaakt. De politie heeft niemand kunnen aanhouden. Verschillende camerabeelden zijn door inwoners ter beschikking gesteld. Of daar bruikbaren beelden opstaan, is op dit moment nog niet bekend. (Foto: Pixabay)

De politie is op zoek naar een man tussen de 40 en 50 jaar, bruin haar, (zon)gebruind met stoppelbaard. Wie iets verdachts heeft gezien kan bellen met 0900-8844