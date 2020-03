Spelletjes doen bewegen en sporten

EEN – In de gymzaal van MFA De Schans in Een was het voor de kinderen van de basisschool afgelopen woensdag goed toeven. Silvan Linneman gaf een spelletjesmiddag zoals die vermeld stond op de Activiteitenladder van de sportcoaches van Welzijn in Noordenveld. Zo’n 15 kinderen hadden zich hiervoor opgegeven. ‘We speelden een James Bond spel en deden een dobbelsteen estafette. Het liep prima. Het was wel even puzzelen met het grote leeftijdsverschil van kinderen uit groep 1 tot en met groep 8, maar het verliep allemaal heel erg soepel. Ik zag het als een uitdaging,’ laat Silvan Linneman weten. De kinderen waren enthousiast, de ouders positief.

Hij is benaderd door sportcoach WiN Afien Baving uit Norg voor het uitvoeren van deze activiteit. Het gaat hierbij om drie woensdagen op rij. ‘Omdat ik ook lesgeef bij K & V in Norg, hoop ik eigenlijk dat ook een paar kinderen gaan doorstromen naar de gymlessen in de gymzaal in Norg. Ten slotte is daar de opzet van de activiteitenladder ook voor bedoeld,’ zegt hij.