Spelweek Noordenveld afgelast: ‘In 2021 dubbel zo hard feesten’

NOORDENVELD – Met het oog op het coronavirus en de bijbehorende maatregelen, kan de Spelweek 2020 geen doorgang vinden. De organisatie betreurt het besluit, maar kan er ook begrip voor opbrengen. ‘Het is niet te bevatten wat er zich op dit moment allemaal afspeelt. Hoewel wij balen als een stekker (en dat is nog zachtjes uitgedrukt) is de Spelweek nu niet het allerbelangrijkste. Hopelijk lezen jullie dit bericht allemaal in goede gezondheid. Mocht dat niet zo zijn, dan wensen wij jullie – en iedereen in jullie omgeving – enorm veel sterkte en beterschap’, laat de organisatie weten.

In 2021 wordt er weer een Spelweek georganiseerd. ‘Dan gaan we dubbel zo hard feesten!’, luidt de belofte.