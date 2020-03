Spelweek Noordenveld neemt afscheid van bestuurslid Lisa Venema

RODEN – Gisteravond hebben de vrijwilligers en de organisatie afscheid genomen van bestuurslid en mede-organisator Lisa Venema. Door haar drukke werkzaamheden in het UMCG en haar vele andere activiteiten heeft ze helaas weinig tijd over om een rol te blijven spelen binnen de Spelweek. “De Spelweek is een fantastisch initiatief, maar verdiend ook alle aandacht van het bestuur. Als je niet meer voor de volle 100 procent inzetbaar bent, moet je het stokje overdragen”, aldus het vertrekkend bestuurslid.

Als secretaris is Lisa vanaf het eerste moment betrokken geweest bij de oprichting van de Stichting Spelweek Noordenveld.