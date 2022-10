Spelweek Roden wint vrijwilligersprijs

NOORDENVELD – Tijdens het tweejaarlijkse vrijwilligersfeest van de gemeente Noordenveld overhandigde wethouder Kirsten Ipema een cheque van 500 euro aan de vrijwilligers van Spelweek Roden. In café Dussel in Nietap werd dit vrijwilligersfeest georganiseerd door Welzijn in Noordenveld in samenwerking met de gemeente. Hoogtepunt was de uitreiking van de vrijwilligersprijs. Er waren 12 genomineerden voor de prijs.

‘Vooral het gegeven dat de organisatie van de spelweek veel jongeren heeft die vrijwilligerswerk doen gaf de doorslag,’ vertelde Kirsten Ipema. ‘Veel verenigingen hebben moeite om nieuwe vrijwilligers te vinden. De Spelweek Roden is daar gelukkig een uitzondering op.’

Boegbeeld van de spelweek is Ronald Uilenberg. ‘Ik ben blij en trots dat wij de prijs hebben gewonnen. Het is fantastisch en vooral een erkenning voor wat wij doen. Aan de Spelweek Roden zijn 50 vrijwilligers verbonden. Er is een goede sfeer en onderlinge band. Dat enthousiasme brengen we ook over tijdens de spelweek als we de kinderen een leuke vakantieweek bieden.’ Spelweek Roden gaat voor het bedrag nieuwe polo’s kopen. De oude zijn versleten en aan vervanging toe.