Spetter pieter pater, lekker in het water tijdens waterpoloclinic

PEIZE – Het weer liet nog enigszins te wensen over, maar dat mocht de pret niet drukken tijdens de waterpoloclinic van Welzijn in Noordenveld (WiN) in het zomerbad in Peize. Het zwembad was namelijk lekker warm en de kinderen werkten onder leiding van zweminstructeur Geert Nijboer keihard aan hun zwemconditie. Er werd niet alleen getraind, maar ook genoten van het spel. Vanwege de coronamaatregelen gold een maximum van twaalf deelnemers, een aantal dat met gemak werd gehaald. ‘Dit is zeker voor herhaling vatbaar,’ aldus sportcoach Marten Vogt van WiN.

De welzijnsorganisatie organiseert deze zomer meer activiteiten in het zomerbad. Zo kunnen kinderen deze week survivalzwemmen en staat in de zomervakantie een clinic persluchtduiken op het programma.