Spetter pieter pater

MARUM – Voor waterliefhebbers was het vorige week genieten in zwembad Wotterwille in Marum. De hele week werden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Van dinsdag tot en met vrijdag zwommen maar liefst 53 deelnemers hun baantjes tijdens de zwemvierdaagse. Op dinsdag gingen 25 kinderen de strijd aan om zover mogelijk op hun buik door het zeepsop te glijden, er werd een glijbaanrace gehouden en ook konden jongeren zich uitleven tijdens bubbelvoetbal en boogschieten, voordat de week eindigde met schatduiken en bommetjes maken. Kortom, veel waterpret in Wotterwille.