Spetteren in het spiksplinternieuwe Spray-park

PEIZE – Ook voor de allerkleinsten is het vanaf afgelopen zaterdag dubbel en dwars genieten bij het Zomerbad Peize. Daar is namelijk het Spray-park geopend! Een absolute kers op de taart voor het openluchtzwembad dat de afgelopen jaren vele vernieuwingen doormaakte. Vele kinderen vermaakten zich kostelijk met een vis die water spuit, de fontein in de vorm van een eend en allerlei andere attributen waaruit een straal water komt. Nog best een hele klus om zoiets te realiseren, er ligt alleen al zo’n 700 meter leidingwerk onder de grond, weet een trotse voorzitter Wim Stroetinga te vertellen. David Wassennaar – technisch inspirator achter het volledig energieneutrale Zomerbad- verrichte, na speeches van onder andere burgemeester Klaas Smid, samen met zijn nichtje Josephien de opening. Met één druk op de knop vloeide het water rijkelijk. U raadt het: waterpret op een zonnige zaterdagmiddag!