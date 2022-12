Spiegel nog altijd niet gearriveerd in de Euroborg

Terwijl Oranje zich via de VS plaatste voor de kwartfinales van het WK in Qatar begint FC Groningen weer aan de eerste trainingen. Nog altijd zonder nieuwe hoofdtrainer en ook zonder Cyril Ngonge. En dat is best verdrietig. De aanvaller past niet binnen de normen en waarden van de club, zo schreef technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de clubwebsite. De zoveelste beschuldigende en beschadigende vinger richting Ngonge. Natuurlijk is er van alles te zeggen over het gedrag van de spits. Als er een feestje is, doet hij de lichten uit en drinkt het meest van iedereen. Dan kom je wel eens te laat. Er wordt echter gedaan of het schering en inslag is wat domweg niet klopt. Toen Danny Buijs tijdens een training zijn spelers adviseerde vooral te gaan douchen als je er geen zin in hebt, was Ngonge de enige die zijn spulletjes pakte en vijf minuten later onder de warme douche stond. Zou hij de enige zijn geweest zonder zin? Het punt is met Ngonge dat hij zegt wat hij denkt en doet wat hij zegt. Dat valt niet bij iedereen even goed. Tijdens trainingen of wedstrijden laat hij zijn koppie hangen als het niet goed gaat en kan verbaal uithalen naar ploeggenoten. Maakt het niet persoonlijk wanneer spelers dat naar hem doen omdat hij het ook niet zo bedoelt. Buijs zei zelden met zo’n eerlijke en oprechte speler te hebben gewerkt. Maar zowel in het veld als daar buiten loopt Ngonge niet op de geijkte paadjes. Dat is voor de meeste trainers en directeuren die doorgaans een grote voorliefde hebben voor macht en controle een groot probleem. Daarbij staat de aanvaller vrijwel nooit op een positie in het veld waar hij hoort te staan. In de as. Als één van de twee spitsen. Hij kan dus niet beoordeeld worden op basis van zijn voetbalkwaliteiten. Bij vlagen liet hij zien dat hij over meer dan gemiddelde individuele kwaliteiten beschikt en een wedstrijd met één actie kan beslissen. Met iets meer gevoel voor de mens Ngonge en wat minder controle had Ngonge uit kunnen groeien tot een parel in de Euroborg. Nu is hij, zoals zoveel creatieve spelers onderweg naar de achteruitgang. Het meest verontrustende feit is nog wel dat de technisch directeur de schuld daarvan volledig bij de speler legt. Het rijtje spelers, trainers en stafleden dat onder Fledderus allemaal zijn vertrokken of weggerend past inmiddels niet meer op twee handen. De ontslagen voormalig hoofdtrainer Wormuth beschuldigde zijn voormalig TD van wangedrag en het creëren van een onveilige situatie op de werkvloer. Vraag Danny Buijs en Adrie Poldervaart naar hun mening over Fledderus. Vraag wie dan ook die met Fledderus heeft gewerkt over hoe dat was. Te veel spelers noemen de technisch directeur onbetrouwbaar. Ze worden binnen gehengeld met mooie woorden. FC Groningen als club om jou verder te brengen. Maar wanneer er dan een club komt vraagt de TD in eens helemaal geen redelijke bedragen. Is hij onbereikbaar voor zaakwaarnemers, doet hij helemaal niet wat hij zegt en drijft hij spelers tot wanhoop. Ooit greep Hrustic zijn technisch directeur zelfs bij de keel nadat hij zijn afspraken voor de zoveelste keer niet nakwam. Een dag daarna kreeg hij alsnog zijn beloofde transfer. Het wordt hoog tijd dat of algemeen directeur Wouter Gudde óf desnoods de Raad van Commissarissen ingrijpen. Het is niet alleen dat er geen trainer meer in zee wil met Fledderus wat dus heel slecht is voor de club. Stelselmatig vertrekken de verkeerde mensen en blijven de verkeerde mensen zitten. Fledderus is als een schoolmeester die wil dat zijn kinderen op een nette manier met elkaar omgaan maar ze zelf een pak slaag geeft. De spiegel is nog altijd niet gearriveerd in de Euroborg.